"أكاديمية الإمارات" تسلط الضوء على دور الثقافة في الدبلوماسية

الشارقة 24 - وام:

نظمت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، أمس الثلاثاء، جلسة حوارية بعنوان "دبلوماسية الثقافة"، وذلك ضمن أنشطة الشهر الثقافي الذي يتم تنظيمه بشكل سنوي بهدف تعزيز مستوى الوعي الثقافي ومفاهيم القوة الناعمة والتسامح لدى دبلوماسيي المستقبل.



شارك في فعاليات الجلسة الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة أ.ع.م. اللامحدودة، والشيخ سلطان سعود القاسمي مؤسس ومالك مؤسسة بارجيل للفنون، ومانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي.

وافتُتحت الجلسة بكلمة لسعادة هدى إبراهيم الخميس مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، والمؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، وأدارت الجلسة، جود المرر، ضابط أول علاقات خارجية في متحف اللوفر أبوظبي بحضور عدد من الشخصيات.

وسلّط المشاركون في الجلسة الضوء على دور الفنون والثقافة في الدبلوماسية، وناقشوا العديد من المواضيع الهامة مثل، مدى تأثير الفن العربي على العالم ودوره الهام في تعزيز الدبلوماسية الثقافية، التي تعد جزءاً رئيسياً من نهج القوة الناعمة المتبع في المشهد الجيوسياسي اليوم.

وقال الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان: "تُلقي العديد من دول العالم الضوء وبشكل كبير على فنونها وثقافاتها، وتُروج لها على المستوى الدولي لأنها تؤمن بأهميتها، وتدرك الفوائد الاستراتيجية التي تعود عليهم من هذه الأعمال، فإنهم ومن خلال عرض تراثهم الثقافي للعالم، يرسخون صورتهم الإيجابية ويعززون سمعتهم الحسنة، مما يساهم في تحقيق أولويات سياساتهم الخارجية".

وأضاف: "سررت بتواجدي في أكاديمية الإمارات الدبلوماسية اليوم، وبمشاركتي رؤاي وتجاربي مع الحضور، وسُعدت باطلاعي على جهود الأكاديمية الدؤوبة وريادتها في إبراز الفن والتراث الإماراتي من خلال تنظيم هذا الشهر الثقافي، وأنا أشجع جميع الأكاديميات الأخرى على اتباع نهج أكاديمية الإمارات الدبلوماسية الفاعل ونجاحها في تعزيز التفاهم بين الثقافات من خلال أنشطة وفعاليات تشجع على التفكير البناء والمنتج".

وقال الشيخ سلطان سعود القاسمي، مستنداً إلى خبراته الواسعة في عالم الفن: "باعتباري من محبي الفن، أنا أؤمن بأن للفن أهمية اجتماعية وثقافية وتاريخية كبيرة، وأنا أدعم وأؤيد كافة المبادرات الفنية والثقافية التي يتم تنظيمها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأود أن أهنئ أكاديمية الإمارات الدبلوماسية على تنظيم الشهر الثقافي، الذي يتيح للزوار فرصة رائعة للاطلاع على الأنواع المختلفة من الفن العربي والتعرف عليها عن كثب، كما وأود أيضاً أن أثني على طلبة الأكاديمية، دبلوماسيي المستقبل، الذين أظهروا اليوم ومن خلال أسئلتهم المطروحة، فهماً عميقاً لأهمية قطاع الفن".