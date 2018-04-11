حاكم عجمان يطلع على برامج "زايد الخيرية"

الشارقة 24 – وام:





استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في مكتبه بالديوان، الأربعاء، وبحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وفداً من مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية برئاسة سعادة حمد سالم كردوس العامري المدير العام للمؤسسة، والذي قدم للسلام على سموه بمناسبة عودته بالسلامة إلى أرض الوطن.

واطلع صاحب السمو حاكم عجمان من رئيس وأعضاء الوفد على الخطة الاستراتيجية وبرامج ومبادرات المؤسسة، بمناسبة عام زايد وتنوع المشاريع الخيرية الحالية والمستقبلية ودور المؤسسة في التخفيف من معاناة المحتاجين داخل الدولة وخارجها.

كما استمع سموه إلى خطة المؤسسة واستعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، والتي تتضمن مجموعة مبادرات منها إفطار صائم وصيانة المساكن الشعبية وغيرها، وتقديم العون لكل محتاج داخل الدولة وتقديم المساعدة لطلاب العلم والمعاقين ومختلف الشرائح الاجتماعية المحتاجة.