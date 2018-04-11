فلورانس جوب: مؤتمر فكر يستقطب المهتمين من جميع أنحاء العالم

الشارقة 24:





بحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، انطلقت، الثلاثاء، أعمال مؤتمر "فكر" السنوي الذي تنظمه مؤسّسة الفكر العربي في دورته الـ 16 في دبي، تحت عنوان "تداعيات الفوضى وتحدّيات صناعة الاستقرار".

وفي تصريح خاص لـ "الشارقة 24" على هامش مؤتمر فكر 16، أكدت الدكتورة فلورانس جوب نائب المدير وخبيرة في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية، أن هذا المؤتمر يعد بمثابة فرصة للكثيرين، إذ أنه يجمع المهتمين في مجال الثقافة من دول شتى، وخاصة دول الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وغيرها العديد من الدول.

وأضافت الدكتورة فلورانس جوب نائب المدير وخبيرة في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية، إنه من هذا المكان المهم يتم تطبيق الأفكار ونشرها على أرض الواقع.