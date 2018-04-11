"عيال زايد التطوعي" يعالج الآلاف في زنجبار

الشارقة 24 – وام:

نجح "مخيم عيال زايد التطوعي" في علاج الآلاف من الفقراء في زنجبار، بإشراف طاقم إداري وطبي وفني تطوعي، انسجاماً مع عام زايد وبمبادرة إنسانية مشتركة من مبادرة زايد العطاء وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيرية، ومجموعة المستشفيات السعودية الألمانية، وبإشراف من برنامج الإمارات للتطوع المجتمعي والتخصصي.

ويشرف على المخيم في محطته الحالية في زنجبار فريق عيال زايد التطوعي من الذين تم تأهيلهم في أكاديمية زايد الإنسانية، ليتولوا مهام قيادية في المبادرات الإنسانية لزايد العطاء في مختلف الدول.

وأكد جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس برنامج الإمارات للتطوع المجتمعي والتخصصي، أن دولة الامارات قدمت نموذجاً عالمياً رائعاً في مجال العمل التطوعي والعطاء الإنساني في ظل القيادة الرشيدة للدولة، من خلال تبني مبادرات مبتكرة في مجال التطوع الطبي التخصصي، وإطلاق سلسلة من العيادات المتنقلة والمستشفيات المتحركة التي استطاعت أن تساهم بشكل فعال في علاج ما يزيد عن 12 مليون طفل ومسن، خلال السنوات الـ 18 الماضية في كثير من الدول.