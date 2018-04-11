الرئيس السوداني يلتقي وفد الدولة

الشارقة 24 – وام:

التقى الرئيس السوداني عمر حسن البشير، الأربعاء، في بيت الضيافة بالخرطوم وفد دولة الإمارات، برئاسة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة.

حضر اللقاء معالي معتز موسى وزير الموارد المائية والكهرباء في السودان.

وأكد الرئيس السوداني عمر حسن البشير خلال اللقاء على تميز العلاقات الإماراتية السودانية.

من جانبه أشاد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط بين السودان والإمارات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات مهتمة بتطوير البنى التحتية في مجال الطاقة الشمسية في السودان.