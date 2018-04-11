"الهلال" يلبي احتياجات دار المسنين بعدن

الشارقة 24 – وام:

قدم وفد من "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" مساعدات إنسانية غذائية وصحية لقاطني دار العجزة والمسنين في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للشعب اليمني بتوجيهات من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

جاء ذلك خلال زيارة وفد الهلال لدار المسنين، الإثنين، وهي الثانية خلال أسبوع، وتم فيها تقديم الاحتياجات الطارئة للمسنين فيما يجري العمل على تلبية ما تبقى من متطلبات ضرورية خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق متصل، شرع الفريق المتطوع التابع للهلال الأحمر الإماراتي بإعادة تأهيل حديقة دار المسنين عبر تشجيرها، وتنفيذ حملة نظافة شاملة بحرمها.