حبيب غلوم: لبسنا قشرة الحضارة والروح جاهلية

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:



قال الدكتور حبيب غلوم إن خلاصة القضية توجز في عبارة، "لقد لبسنا قشرة الحضارة والروح جاهلية"؛ انطلاقاً من مقولة الشاعر نزار قباني استدل الدكتور حبيب غلوم مستشار وكيل وزارة الثقافة وتنمية المجتمع تصريحه لـ "الشارقة 24" على هامش فعاليات مؤتمر فكر 16، الذي تنظمه مؤسسة الفكر العربي.



وأضاف الدكتور حبيب غلوم قائلاً: "أنا هنا أتحدث عن الوطن العربي بصفة عامة، نعم تميزنا اليوم في مؤتمر فكر 16 بأننا دولة متحضرة، لكننا لا نتحدث فقط عن دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن نتمنى أن نرى وطننا العربي بأكمله يشع نوراً.



وتمنى غلوم خلال حديثه لـ "الشارقة 24"، بأن يكون الوطن العربي في وحدة تكاملية، لكي تتمكن الدول من الارتقاء بنفسها وبشعبها وبأرضها.