عبد الله بن زايد يناقش التعاون مع وزيرة خارجية بلغاريا

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، إيكاتيرينا زاخاريفا، نائبة رئيس وزراء بلغاريا للإصلاح القضائي، وزيرة الخارجية.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، بين دولة الإمارات وبلغاريا في مختلف المجالات.

وتطرق الجانبان إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد وقع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وإيكاتيرينا زاخاريفا نائبة رئيس وزراء بلغاريا للإصلاح القضائي، وزيرة الخارجية، على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزراة الخارجية والتعاون الدولي، في دولة الإمارات ووزارة خارجية بلغاريا.

واتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم خلال الفترة المقبلة، بشأن الاعتراف المتبادل برخص القيادة، الصادرة من وزارة الداخلية في البلدين.