"الوطني" يقر 3 مشروعات قوانين ويتبنى 42 توصية بالربع الأول

الشارقة 24 – وام:

تبنى المجلس الوطني الاتحادي 42، توصية خلال مناقشة أربعة موضوعات عامة، على مدى سبع جلسات، عقدها خلال الربع الأول من عام 2018م، وأقر ثلاثة مشروعات قوانين، ووجه 18 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، تبنى بشأنها أربع توصيات.

وتناولت مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس خلال الربع الأول من العام الجاري، قطاعات الصحة والمالية والاقتصاد والتأمين، وهي مشروع قانون بشأن التأجير التمويلي، ومشروع قانون بشأن التحكيم، ومشروع قانون بشأن سلامة المنتجات، حيث ناقشها المجلس وعدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها والتي تتكون من 122 مادة.