طحنون بن محمد يحضر أفراح الظاهري والكعبي

الشارقة 24 – وام:

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مساء الثلاثاء، حفل الاستقبال الذي أقامه عبد الله محمد هزام الظاهري، بمناسبة زفاف نجله هزام إلى كريمة محمد هلال سرور الكعبي.

وحضر الحفل، الذي أقيم بفندق نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ سلطان بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ عبد الله بن محمد بن خالد آل نهيان.