22 أبريل الجاري افتتاح صرح زايد المؤسس للزوار

الشارقة 24 – وام:

يستعد "صرح زايد المؤسس"، الذي أقيم ليكون تكريماً وطنياً دائماً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه"، وتخليداً لذكراه واحتفاء بأثره الملهم ورؤيته الخالدة على الصعيدين المحلي والعالمي، لاستقبال زواره في 22 أبريل الجاري.

وفي هذا الصدد، نظم الصرح التابع لوزارة شؤون الرئاسة، الثلاثاء، مؤتمراً صحافياً بهدف التعريف بالصرح، الذي أنشئ ليلقي الضوء على الرؤية القيادية الفذة، التي كان يتمتع بها الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه.

وتم خلال المؤتمر الكشف عن تفاصيل تجربة الزائر، والتصميم الفني المبتكر للصرح، وما يحويه من تجارب تفاعلية متنوعة، تتيح للزوار فرصة التعرف أكثر على شخصية الشيخ زايد الإنسان والقائد.