عبد الله بن زايد يستعرض علاقات التعاون مع دوق وستمنستر

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الثلاثاء، هيو ريتشارد لويس غروفنرن دوق وستمنستر في المملكة المتحدة.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، استعراض علاقات الصداقة والتعاون، وسبل تعزيزها وتطويرها، وتبادل وجهات النظر، تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بزيارة هيو ريتشارد لويس غروفنرن دوق وستمنستر في المملكة المتحدة، مؤكداً الحرص على تنمية آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، وتعزيز أوجه التعاون المشترك.