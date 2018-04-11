رئيس جورجيا يزور واحة الكرامة

الشارقة 24 – وام:

زار جيورجي مارغفيلاشفيلي، رئيس جمهورية جورجيا، الثلاثاء، واحة الكرامة المعلم الوطني والحضاري في العاصمة أبوظبي الذي تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات، وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

وكان في استقباله لدى وصوله والوفد المرافق له في موقع الواحة، الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي .

وجرى استعراض مراسم حرس الشرف، ثم وضع الرئيس الجورجي إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد، الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر، كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

واصطحب الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان الرئيس الضيف، والوفد المرافق له بجولة في مختلف أنحاء الواحة استمع خلالها لشرح مفصل عن الواحة، ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل، وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.