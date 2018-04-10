نهيان بن زايد يزور "أبوظبي للإعلام"

الشارقة 24 – وام:

أطلق سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، مجموعة الخدمات الإلكترونية التابعة لـ "أبوظبي للإعلام"، وذلك إيذاناً بدخول الشركة مرحلة جديدة نحو التحول إلى الخدمات الرقمية الذكية، وأتمتة عملياتها التشغيلية.

جاء ذلك خلال جولة سموه في مرافق أبوظبي للإعلام، رافقه خلالها سعادة الدكتور علي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام، وسعادة عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعدد من المسؤولين في الشركة.

وزار سموه مقر صحيفة الاتحاد، وهنأ فريق العمل في قسم الاتحاد الرياضي، على الفوز بجائزة الصحافة الرياضية ضمن جوائز الصحافة العربية بنسختها الـ 17، منوهاً بفرق العمل والجهود الريادية التي حققتها الصحافة الإماراتية، وتميزها في تعزيز الدقة والموضوعية.