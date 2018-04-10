عبد الله بن زايد يبحث العلاقات مع رئيس وزراء "سانت كيتس"

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، تيموثي هاريس رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس.

بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسانت كيتس ونيفيس، والسبل الكفيلة بتعزيزها، وتبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية، والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون مع سانت كيتس ونيفيس، في العديد من المجالات.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.