عبد الله بن زايد يبحث التعاون مع وزير خارجية الغابون

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الثلاثاء، نويل نيلسون ميسون وزير خارجية الغابون.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث علاقات التعاون المشترك والصداقة بين البلدين، وتبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع بالمنطقة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد وقع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ونويل نيلسون ميسون وزير خارجية الغابون، اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات، وحكومة جمهورية الغابون بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.