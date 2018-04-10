هنري العويط: نسعى لخطّة عمل تبني استقرار المجتمعات العربية

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:





بحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، انطلقت الثلاثاء أعمال مؤتمر "فكر" السنوي الذي تنظمه مؤسّسة الفكر العربي في دورته السادسة عشرة في دبي، تحت عنوان "تداعيات الفوضى وتحدّيات صناعة الاستقرار".

وفي تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أكد البروفسور هنري العَويط المدير العامّ لمؤسّسة الفكر العربي، أن المؤتمر يستضيف 3 جلسات عامّة، و7 جلسات متخصصة يتم من خلالها معالجة مختلف ظواهر وأسباب الفوضى، ورسم خطّة عمل مستقبليّة، تُسهم في بناء الاستقرار للمجتمعات العربية، إضافة إلى معالجة الإطار العام ودور القطاعات الدولية ودور القطاعات العربية المؤثرة، في تكوين الفكر وصناعة الاستقرار على مدار ثلاثة أيام متتالية.

وأضاف العويط: شاركت في هذه النسخة، نخبة كبيرة من الشخصيات الإماراتية من صنّاع القرار والمسؤولين والمفكّرين والمثقّفين والباحثين والخبراء، والهيئات الإعلامية والشباب العربي.