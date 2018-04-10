حاكم رأس الخيمة يصدر قانوناً لتنظيم قطاع البترول بالإمارة

الشارقة 24 – وام:

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة قانوناً بشأن تنظيم قطاع البترول بالإمارة يهدف إلى ضمان حماية الثروة البترولية ضمن إقليم الإمارة وعمليات استخراجها واستغلالها تجارياً بالصورة التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني للإمارة.

كما يهدف القانون لإيجاد بيئة مواتية لجذب الاستثمار في قطاع البترول بالإمارة وتنظيم العلاقات الناشئة عن تنفيذ العلميات البترولية داخل الإقليم وتوفير آلية تنظيمية رشيدة، وآمنة، لعلميات استكشاف البترول، وتطويره وإنتاجه واستغلاله تجارياً في الامارة.