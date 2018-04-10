محمد بن زايد يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع الرئيس المصري

الشارقة 24 – وام:

ناقش صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، العلاقات الأخوية الراسخة، وسبل تنميتها، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق، في قصر الاتحادية بالقاهرة مساء الثلاثاء.

وناقش الجانبان التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والتنموية والاقتصادية والاستثمارية، وسبل مواصلة تطوير هذا التعاون بما ينسجم وطموحات قيادتي البلدين، وشعبيهما في الدفع بالعلاقات الأخوية إلى آفاق أرحب، وبما يحقق مصالحهما المشتركة.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء، الرئيس المصري على فوزه بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية المصرية، التي جرت مؤخراً ونيله ثقة الشعب المصري لقيادة مصر لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والتنمية والإنجاز، واعتبر أن المشاركة الشعبية الكبيرة في الانتخابات، تؤكد التفاف الشعب المصري الشقيق حول قيادته الحكيمة، وتأييده لكل الجهود التي تقوم بها لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لمصر وشعبها.

وأعرب سموه عن تمنياته للرئيس السيسي بمزيد من التوفيق والنجاح في جهوده الكبيرة، لمواصلة مسيرة التنمية والبناء، بما يحقق تطلعات الشعب المصري الشقيق في الازدهار والرخاء، ونقل إليه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته لمصر وشعبها كل خير وتقدم ونماء.