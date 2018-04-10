استعرضت دوره ورؤيته

ولي عهد الفجيرة يشهد محاضرة "حمد الشرقي.. قائد بمدرسة زايد"

  • الثلاثاء 10, أبريل 2018 في 9:55 م
  • ولي عهد الفجيرة خلال حضوره محاضرة "حمد الشرقي.. قائد بمدرسة زايد"
    ولي عهد الفجيرة خلال حضوره محاضرة "حمد الشرقي.. قائد بمدرسة زايد"
شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، محاضرة "حمد الشرقي... قائد بمدرسة زايد"، واستعرضت رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، كأحد القادة الفاعلين بدولة الاتحاد.
الشارقة 24 – وام:

حضر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، محاضرة "حمد الشرقي... قائد في مدرسة زايد"، التي نظمتها جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية مساء الثلاثاء، على مسرح غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بحضور معالي سعيد الرقباني مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة.
 
تناولت المحاضرة التي تحدث فيها الكاتب الصحفي خالد عمر بن ققه، رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، كأحد القادة الفاعلين في دولة الاتحاد، والتي استمدها من القائد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستعرض دور صاحب السمو حاكم الفجيرة على الصعيدين العربي والدولي.