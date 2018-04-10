محمد بن زايد يصل إلى القاهرة والسيسي يتقدم مستقبليه

محمد بن زايد لدى وصوله مطار القاهرة وفي استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي

الشارقة 24 – وام:

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الثلاثاء، إلى القاهرة في زيارة عمل لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وفي استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار، في مطار القاهرة الدولي، رحب الرئيس المصري بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتبادلا الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

يرافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفد يضم معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وسعادة محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية.