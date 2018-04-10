محمد بن زايد يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس جورجيا

الشارقة 24 – وام:

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس جمهورية جورجيا، جيورجي مارغفيلاشفيلي، علاقات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في بداية اللقاء، بزيارة الرئيس جيورجي مارغفيلاشفيلي والوفد المرافق له إلى دولة الإمارات، معرباً سموه عن ثقته في أنه سيكون لهذه الزيارة تأثيرها الإيجابي الكبير في العلاقات بين البلدين الصديقين، وتحقيقها الاستثمار الأمثل لمقومات وفرص التعاون، ما يزيد من تعميق المصالح المشتركة في المجالات كافة.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية جورجيا، وإمكانات وسبل تطويرها في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والثقافية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

كما بحث الجانبان المستجدات، والتطورات الإقليمية في المنطقة والعالم، وتبادلا وجهات النظر حولها.