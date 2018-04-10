شخبوط بن نهيان يلتقي الأمين العام لجائزة الملك فيصل

الشارقة 24 – وام:



التقى سعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، الدكتور عبد العزيز السبيل الأمين العام لجائزة الملك فيصل العالمية، وذلك في مقر الأمانة العامة للجائزة بالرياض.



وقام سعادة السفير بجولة داخل المتاحف المخصصة لكل فرع من فروع الجائزة والتي تقدم للزوار معلومات متكاملة وشاملة عن الجائزة وجميع الفائزين بها حيث تضم المتاحف قواعد بيانات رقمية شاملة وتعرض صورا للفائزين.



واستمع سفير الدولة خلال الجولة إلى شرح عن تاريخ مؤسسة الملك فيصل الخيرية والبرامج والمؤسسات المتنوعة التي تعمل تحت مظلتها بما فيها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية وجامعة الفيصل ومدارس الملك فيصل.



وأشاد سعادته خلال اللقاء بدور الجائزة في تشجيع ونشر البحث العلمي وإثراء المعرفة البشرية وتوطينها بما يحقق التقدم للبشرية والنهوض بالإنسان في شتى مجالات الحياة، مؤكداً أن الجائزة تعكس الجهود المبذولة لمواصلة استكشاف الفرص المتاحة لتبادل الأفكار والمعارف مع العلماء البارزين من كافة أنحاء العالم.