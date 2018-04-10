"الخارجية" تنظم الملتقى الصباحي مع "البعثات الأجنبية"

الشارقة 24 – وام:



استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الدورة الثانية من أعمال الملتقى الصباحي، الذي جمع سفراء ورؤساء البعثات التمثيلية الأجنبية المعتمدين في الدولة.



وعقد الملتقى بقاعة الشهداء بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بعنوان "الطاقة والطاقة المتجددة والصناديق السيادية" وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين والتنفيذيين، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الاقتصادي في الدولة.



ويمثل الملتقى فرصة للحوار وتبادل الخبرات والآراء حول بيئة الأعمال وفرص الاستثمار في الدولة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والدول الأخرى.