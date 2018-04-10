محمد بن راشد يشهد انطلاق "فكر"

الشارقة 24 – وام:



حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" انطلاق أعمال مؤتمر "فكر" السنوي الذي تنظمه مؤسسة الفكر العربي في دورته الـ 16 بدبي تحت عنوان "تداعيات الفوضى وتحديات صناعة الاستقرار".



وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "سعدت اليوم برفقة الأخ والصديق الأمير خالد الفيصل بحضور جانب من مؤتمر الفكر العربي في دورته الـ 16 بدبي"، مضيفاً أن "المؤتمر يناقش صناعة الاستقرار.. والاستقرار صناعة وجهد وعمل مستمر وتنمية دائمة وتطور لا يتوقف.. الاستقرار هو حركة دائمة لصنع الحياة.. وهو بحث مستمر عن مستقبل أفضل لمجتمعاتنا".



وتابع سموه "سعداء بهذا الجمع الكبير من المفكرين والقادة.. ورسالتنا لهم توظيف علمهم ومعارفهم وجهودهم في تنمية مجتمعاتنا واستئناف حضارتنا العربية".



وأكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن "التغيير يحتاج منا توحيد كافة الجهود - كل في مجاله - بما يخدم مستقبل أمتنا ويعمل على تحقيق استقرار وازدهار مستدامين".



وتابع سموه الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي حضره سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وشارك فيه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمير خالد الفيصل رئيس مؤسسة الفكر العربي.



وألقى الأمير خالد الفيصل كلمة تقدم فيها باسم أمناء مؤسسة الفكر العربي بأسمى آيات التهاني والتبريكات والامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة وخص بالشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسن الاستقبال وكرم الضيافة في مدينة الإبداع دبي.



من جانبه، ألقى أحمد أبو الغيط كلمة أكد فيها أن النظام العالمي يمر بحالة غير مسبوقة من التنافس الذي يقترب من الصراع، وهو تطور يؤدي إلى انعدام اليقين على التفاعلات والعلاقات الدولية كافة.