محمد بن راشد يبحث التعاون مع رئيس جورجيا

الشارقة 24 - وام:



استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في قصر زعبيل، ظهر اليوم الثلاثاء، الرئيس جيورجي مارغفيلاشفيلي رئيس جمهورية جورجيا والوفد المرافق له.



ورحب سموه بحضور ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، بالرئيس الضيف، وتجاذب معه أطراف الحديث حول عدد من المواضيع المتصلة بتعزيز آفاق التعاون بين دولة الإمارات وجورجيا على مختلف الصعد.

وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للرئيس الجورجي زيارة ناجحة إلى دولة الإمارات وتحقيق الأهداف المرجوة منها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.



بدوره، أعرب الرئيس جيورجي مارغفيلاشفيلي عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، معرباً عن تطلعه إلى أن تثمر الزيارة عن نتائج طيبة تصب في خدمة المصالح الوطنية للجانبين.



حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسعادة الدكتور جاسم محمد القاسمي سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية جورجيا، وسعادة رولاند بيريدز سفير جمهورية جورجيا غير المقيم لدى الدولة.