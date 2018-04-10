"الهلال" تطمئن على صحة المصور العدني ناشر سيف أحمد

الشارقة 24 – وام:

اطمأن وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس الإثنين، على صحة المصور الصحفي العدني ناشر سيف أحمد، الذي يرقد منذ أيام في مستشفى الريادة في العاصمة عدن، بسبب وعكة صحية ألمت به.

وتبادل وفد الهلال أثناء الزيارة الحديث مع ناشر سيف عن زيارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" إلى عدن منتصف سبعينيات القرن الماضي، وزيارات ناشر رفقة الرؤساء اليمنيين إلى دولة الإمارات.

وعبر المصور الصحفي ناشر سيف أحمد عن سعادته بزيارة وفد الهلال الأحمر الإماراتي له، مضيفاً أن هذه هي أخلاق الشيخ زايد وأولاده من بعده وكل شعب الإمارات الذين يبادولون الناس الوفاء، معبراً عن شكره وتقديره لدولة الإمارات قيادة ًوحكومةً وشعباً على كل ما يقدمونه من خير لبلاده.