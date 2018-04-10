نهيان بن مبارك يبحث التعاون الاقتصادي مع جورجيا

الشارقة 24 - وام:

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، اليوم الثلاثاء، بقصر معاليه، ديمتري كومسشفيلي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد في جمهورية جورجيا والوفد المرافق.

ورحب معاليه بالمسؤول الجورجي والوفد المرافق له، مشيداً بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، وتم خلال اللقاء، بحث الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والسياحية بين البلدين وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة البلدين.

وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الجورجي عن أمله في تعزيز هذه العلاقات وفتح آفاق أوسع للتعاون بين بلاده ودولة الإمارات في مختلف المجالات، مشيداً بالمكانة الرائدة والمرموقة التي وصلت إليها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة."حفظه الله".