محمد بن زايد يبحث التعاون العسكري مع المملكة المتحدة

الشارقة 24 - وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، غافن ويليامسون وزير الدفاع البريطاني الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب سموه بالوزير البريطاني وبحث معه تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في المجالات العسكرية والدفاعية وسبل دعمها وتطويرها بما يكفل تحقيق مزيد من التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين.

وتبادل سموه والوزير البريطاني وجهات النظر حول التطورات والمستجدات في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.