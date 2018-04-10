محمد بن زايد يستقبل رئيس جورجيا لدى وصوله البلاد

الشارقة 24 - وام:

وصل إلى البلاد، اليوم الثلاثاء، جيورجي مارغفيلاشفيلي رئيس جمهورية جورجيا، في زيارة رسمية للدولة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في استقبال الرئيس الجورجي لدى وصوله مطار الرئاسة، حيث جرت للرئيس مراسم استقبال رسمية وعزف السلام الوطني لجمهورية جورجيا الصديقة، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد.

بعدها، صافح جيورجي مارغفيلاشفيلي مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين لرئيس جورجيا.

وكان في الاستقبال، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

كما كان في الاستقبال، معالي أحمد جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، وسعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، وسعادة الدكتور جاسم محمد القاسمي سفير غير المقيم لدى جمهورية جورجيا، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة محمد العبار رئيس مجلس إدارة مجموعة إعمار العقارية