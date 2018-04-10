مجلس الوزراء يعتمد مواصفة قياسية إلزامية لمكافحة أضرار "التبغ"

الشارقة 24 - وام:

اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته، الأحد، عدداً من القرارات التي تهدف إلى ضمان سلامة عدد من المنتجات الغذائية في أسواق الدولة، بالإضافة إلى اعتماد مواصفات قياسية إلزامية تتعلق بالتبغ ومنتجات الدوخة في مسعى يستهدف رفع جودة تلك المنتجات وإحكام الأنظمة الرقابية بصورة تدعم التنمية المستدامة في الدولة وتعزز جودة الحياة بشكل عام كما تدعم موقع الدولة إقليمياً وعالمياً كمركز اقتصادي مهم وحيوي.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، إن مساعي دعم جهود التنمية المستدامة في دولة الإمارات مستمرة بصورة تحوز على اهتمام لافت من قبل مؤسسات الدولة، كما أن رفع جودة المنتجات التي يحصل عليها المستهلكين في الإمارات تمثل هدفاً استراتيجياً لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ضمن استراتيجيتها 2017-2021.

وأكد معالي الوزير أن تطوير وتحديث الأنظمة والقوانين يستند بشكل دائم على دراسات وتقارير عالمية ومحلية تتعلق بجودة المنتجات المتداولة، فيما تستهدف الهيئة تعزيز دور الجهات المختصة وتوحيد إجراءات الرقابة على هذه المنتجات وحماية المستهلك، كما تنسجم مع رؤية حكومة دولة الإمارات من حيث الاقتصاد المعرفي عالي الإنتاجية ورفع جودة المنتجات والأنظمة بما يدعم التنمية المستدامة.

ونوه معاليه باعتماد مجلس الوزراء للمواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية بشأن التبغ ومنتجاته – الدوخة، والنظام الإماراتي للرقابة على منتجات العصائر والمشروبات وكذلك النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الحليب والألبان بصورة ستدعم مسيرة التنمية في الدولة وتعزز من الجهود الوطنية المبذولة لحماية المستهلك.