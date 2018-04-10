7 ملايين منحة تغذية لاجئي "الروهينجا"

الشارقة 24 - وام:

وقعت دولة الإمارات والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، اتفاقية بقيمة 7.35 مليون درهم " 2 مليون دولار أميركي" بغرض دعم "التغذية الطارئة للاجئين من الروهنجيا من النساء والأطفال في بنغلاديش".

ويأتي توقيع الاتفاقية انطلاقاً من موقف دولة الإمارات الثابت في مثل هذه الحالات المأسوية لتقديم يد العون الإنساني تجاه شعوب العالم الضعيفة، وتحركها الميداني على الساحة الدولية للعناية بحياة المحتاجين والمهمشين منهم الذين تضرروا من النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية دون تمييز أو تحيز لجنس أو عرق أو معتقد، وتلبية لخطة الاستجابة المشتركة لأزمة الروهنجيا التي أطلقتها الأمم المتحدة في مارس الماضي، والتي تسعى للحصول على دعم مالي لمساعدة 1.3 مليون شخص بما في ذلك 884 ألف لاجئ من الروهنجيا، و336 ألفاً من المجتمعات المضيفة حتى نهاية هذا العام.

ويهدف هذا التمويل إلى تقديم العلاج اللازم لنحو 132 ألف لاجئ بما في ذلك 78 ألف امرأة وطفل ممن يسكنون في مخيم كوكس بازار- بنغلاديش والتجمعات الجديدة الملحقة به.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم مشروع "التغذية الطارئة للاجئين من الروهنجيا من النساء والأطفال في بنغلاديش" خلال الفترة من مارس 2018 إلى ديسمبر 2018 بمبلغ 2 مليون دولار، بما يزيد عن ثلث 37% احتياجات المفوضية العاجلة لإجمالي تكلفة المشروع البالغة 5.4 مليون دولار أميركي لمعالجة سوء التغذية والمخاطر المرتبطة بسوء التغذية للاجئين الروهنجيا المعني بالتركيز بشكل خاص على النساء والأطفال اللاجئين في المخيمات والمستوطنات الجديدة.

وقال سعادة سلطان محمد الشامسي إن سياسة المساعدات الخارجية الإماراتية تأتي منسجمة مع مبادرات "عام زايد 2018" وجزءاً لا يتجزأ من النهج الخيري والعطاء الذي تتخذه دولة الإمارات تجاه القضايا الإنسانية بشكل عام وقضية اللاجئين والنازحين بشكل خاص، وبالأخص للفئات الأكثر تعرضاً للمعاناة الإنسانية كالأطفال والنساء.