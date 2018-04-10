رئيس الدولة يمنح سفيرة الولايات المتحدة وسام الاستقلال

الشارقة 24 – وام:

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، سعادة باربرا ليف سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى تقديراً للجهود التي بذلتها خلال فترة عملها بالدولة، مما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في كافة المجالات.

وقلد معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية الوسام للسفيرة، خلال استقباله لها بمكتبه بمقر سفارة الدولة في واشنطن، الثلاثاء.

وتمنى معاليه لسعادة باربرا ليف التوفيق والنجاح في مهام عملها المستقبلية، مثنياً على دورها في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية.