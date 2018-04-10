سعود المعلا: ترسيخ أسس حكومة المستقبل أولوية نعمل على تحقيقها

الشارقة 24:

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أن ترسيخ أسس حكومة المستقبل في الإمارة، يمثل أولوية قصوى نعمل على تحقيقها، مسترشدين بتوجهات دولة الإمارات، بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في مسيرتها نحو المستقبل.

وأضاف سموه، أن حكومة دولة الإمارات بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تقود مسيرة العمل الحكومي بخطى واثقة وطموحة وفق رؤية بعيدة المدى، تعتمد على توظيف الطاقات والكوادر الوطنية، وتحديد الأولويات وتوجيه السياسات، وأن حكومة أم القيوين تعمل على مواكبة هذه الخطى، والاستفادة من هذا النموذج الناجح، وتوظف الإمكانات لدعم مسيرة التنمية ورفد جهود تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.

جاء ذلك لدى اطلاع سموه على مستجدات مشروع نموذج تطوير العمل الحكومي في إمارة أم القيوين، بحضور الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ علي بن سعود المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وسعادة ناصر التلاي مدير عام الديوان الأميري، وسعادة حميد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي.