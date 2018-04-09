محمد بن راشد يأمر بتخصيص 3 مناطق سكنية جديدة للمواطنين بدبي

الشارقة 24 – وام:

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بتخصيص ثلاث مناطق سكنية جديدة للمواطنين في دبي، بمساحة إجمالية تستوعب أكثر من عشرة آلاف قطعة، على أن تكون الأولوية في توزيع تلك الأراضي لتلبية احتياجات الأسر.

وقد أكد سموه أن راحة المواطن وسعادته واستقراره الأسري تأتي في مقدمة أولويات الحكومة، منوهاً بأن توفير أفضل أشكال الحياة الكريمة لمواطني الدولة، من أهم الأولويات والالتزامات التي لا ندخر جهداً في الوفاء بها، فهدفنا مجتمع سعيد ينعم أفراده بكل مقومات الراحة والاستقرار النفسي والأسري.