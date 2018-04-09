نهيان بن مبارك: جائزة خليفة التربوية تجسد الاهتمام بالتعليم

الشارقة 24 – وام:

أعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، عن اعتزازه وفخره بفوزه بجائزة الشخصية التربوية الاعتبارية في الدورة الحادية عشرة لجائزة خليفة التربوية.

وفيما يلي نص كلمة معاليه بهذه المناسبة: "إنه لشرف عظيم، وفخر كبير، أن يتم اختياري للفوز بجائزة الشخصية التربوية الاعتبارية، في دورة هذا العام، لجائزة خليفة التربوية، هذه الجائزة، التي تتشرف بأنها تحمل الاسم الكريم لصاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لقد أصبحت الجائزة وبحمد الله، مجالاً عالمياً مرموقاً، لتشجيع التمييز والابتكار والإبداع، في مجال التعليم، كما أنها أصبحت بفضل رؤية وجهود سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزارء، وزير شؤون الرئاسة، تجسيداً حياً، لاهتمام دولة الإمارات الحبيبة، بمكانة التعليم، في تطور الأمم، وفي تنمية الإنسان، وتمكينه من تحقيق كل ما وهبه الله من طاقات وإمكانات.

إنني سعيد غاية السعادة، بحصولي على هذه الجائزة المرموقة، وأتشرف بأن أتقدم بالشكر الجزيل، والاحترام البالغ الى صاحب الجائزة، صاحب السمو الوالد رئيس الدولة، أعزه الله".