حمدان بن زايد: الإمارات بقيادتها الرشيدة تعزز مسيرة العطاء الإنساني

الشارقة 24 – وام:

اعتبر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أصبحت مركزاً متقدماً في التصدي للتحديات الإنسانية حول العالم، وقاعدة صلبة لإطلاق المبادرات الإنسانية، التي تحدث فرقاً في تعزيز مجالات التنمية البشرية.

وقال سموه، إن الدولة تمضي قدماً في تعزيز رسالتها الإنسانية، وتحمل مسؤوليتها في صون الكرامة، وتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية، مؤكداً سموه أن دولة الامارات تسهم بقوة في تحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة في العديد من الدول.

جاء ذلك في تصريح لسموه، بمناسبة حصول الإمارات وللعام الخامس على التوالي، على المركز الأول، كأكبر مانح مساعدات إنسانية في العالم، نسبة إلى دخلها القومي، بمساعدات بلغت 19.3 مليار درهم ووصلت لأكثر من 147 دولة، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.