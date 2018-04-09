محمد بن زايد ورئيس تتارستان يبحثان علاقات التعاون

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإثنين، في مجلس قصر البحر، رستم نور علي ميننيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان الذي يزور الدولة حالياً.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في بداية اللقاء بالرئيس الضيف والوفد المرافق، معرباً سموه عن تمنياته أن تسهم الزيارة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون، بين دولة الإمارات وجمهورية تتارستان في مختلف المجالات.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، على مد جسور التعاون وتقوية روابط الصداقة، مع تتارستان، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين، ويخدم مصالح شعبيهما الصديقين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل وإمكانات تعزيزها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، كما استعرضا التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر مجلس سموه، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين .