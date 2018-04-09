الإمارات أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية في العالم

الشارقة 24 – وام:

حافظت دولة الإمارات للعام الخامس على التوالي على مكانتها، ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية قياساً لدخلها القومي بنسبة 1.31%، وبما يقترب من ضعف النسبة العالمية المطلوبة 0.7%، التي حددتها الأمم المتحدة كمقياس عالمي لقياس جهود الدول المانحة.

واحتلت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً، كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم للعام 2017، وذلك وفقاً للبيانات الأولية التي أعلنتها يوم الإثنين، لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وخلال عام 2017، بلغت القيمة الإجمالية لمدفوعات المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة من دولة الإمارات 19.32 مليار درهم " 5.26 مليار دولار"، بمعدل نمو 18.1% مقارنة بعام 2016، وتميزت المساعدات بأن أكثر من نصف قيمتها تمت على شكل منح لا ترد "بنسبة 54%"، وذلك دعماً للخطط التنموية التي تنفذها الدول المستفيدة.

ووجه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي كلمة بهذه المناسبة، قال فيها: "إنه لمن دواعي فخرنا وسرورنا ونحن في عام زايد، أن تتصدر دولة الإمارات تلك المكانة العالية بين دول العالم، كأكثر الدول عطاء، والذي يعبر عن جهود إماراتية مضنية تبذل لخدمة البشرية أينما كانت وتستمد جذورها من الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتأكيداً على ترسيخ ثقافة العطاء وحب الخير لدى مجتمع وقيادة دولة الإمارات للإسهام في رقي البشرية وتحقيق السلام والازدهار العالمي كركيزتين في سياسة المساعدات الخارجية الإماراتية، مستلهمة ملامحها من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة".

من جانبها، قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إن رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة لدعم ومساعدة الشعوب والدول المحتاجة كان لها بالغ الأثر في ترسيخ مكانة دولة الإمارات عالمياً، كأكبر مانح دولي للمساعدات الإنمائية الرسمية وتصدرها للمرتبة الأولى عالمياً للعام 2017، بعد أن حققت تلك المرتبة خلال الخمس السنوات السابقة.