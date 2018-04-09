سيف بن زايد يُكرّم الفائزين بـ "جائزة وزير الداخلية للتميز"

الشارقة 24 – وام:

كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يوم الإثنين، الفائزين بجائزة وزير الداخلية للتميز، في دورتها الرابعة، في حفل أقيم لهذه الغاية في نادي ضباط شرطة دبي.

كما كرم سموه، أعضاء الأمانة العامة للجائزة وأعضاء اللجان التحكيمية، من شركاء ومختصين وخبراء أكاديميين من الجامعات المحلية، لجهودهم ولدورهم الهام في إنجاح مسيرة الجائزة في مراحلها الزمنية.

حضر الحفل، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، واللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة بالإنابة، واللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، واللواء عبد العزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي في الوزارة، والقادة العامون للشرطة بالدولة، واللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون التميز والريادة ورئيس لجنة جائزة وزير الداخلية، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإنابة، والمدراء العامون ومديرو الإدارات الشرطية، وعدد كبير من الضباط في وزارة الداخلية.

وتمنح الجائزة وفقاً لمعايير صارمة للتميز الحكومية ووفق آلية شفافة علمية محكمة، تنتهج فيها لجان التحكيم الدقة والموضوعية وتتبع فيها منهجيات علمية تعتمد على معايير فنية متعلقة بالعمل الشرطي والتميز الحكومية واستراتيجية وزارة الداخلية في هذا الجانب.

وأعرب الفائزون بجائزة وزير الداخلية للتميز في دورتها الرابعة عن سعادتهم البالغة بالفوز، معتبرين أنها تعد تحفيزاً لهم لتقديم المزيد من الإبداعات خدمة للمجتمع، مؤكدين أن الجائزة تسهم في دفع مسيرة الإبداع بأداء متكامل عبر فئاتها، التي تسهم في التطوير المؤسسي المستدام للأداء نحو الجودة والتميز، لتعم الآثار الإيجابية للتغيير والتطوير الناتج عنها الوزارة كافة.

وحصلت القيادة العامة لشرطة الشارقة على جائزة الجهة الرائدة، بينما ذهبت جائزة الجهة الذكية ضمن الجهة الرائدة للقيادة العامة لشرطة الفجيرة، بينما فازت القيادة العامة لشرطة دبي بجائزة أفضل خدمة مشتركة، في حين نالت القيادة العامة لشرطة الفجيرة جائزة أفضل مركز إسعاد متعاملين، وذهبت جائزة التميز الرياضي إلى القيادة العامة لشرطة دبي، التي نالت أيضاً جائزة أفضل جهة في إدارة اللجان وفرق العمل، وجائزة أفضل جهة في تطوير الإنتاجية، وجائزة مركز الشرطة الشامل المتميز، وجائزة رعاية الضحايا.

وفازت قيادة الدفاع المدني بجائزة أفضل فريق عمل، بينما فازت شرطة الشارقة بجائزة أفضل تجربة في مجال إصلاح وتأهيل النزلاء-الأحداث.

وتوجه سعادة اللواء سيف محمد الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة بالشكر والتقدير، إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على دعمه المستمر لتحقيق رؤية الإمارات، حيث تعد هذه الجائزة إحدى أهم مدخلات الرؤية باعتبارها محركاً رئيسياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، من خلال الأهداف المسقطة على القيادات العامة للشرطة.

وأشار إلى أن شرطة الشارقة بذلت جهوداً كبيرة وعملت بروح الفريق الواحد للفوز بهذه الجائزة وتحقيق نقلة نوعية كبيرة ومن بينها الفوز بجائزة الجهة الرائدة.