وزير الدفاع البريطاني يزور واحة الكرامة

الشارقة 24 – وام:

زار جافين وليامسون، وزير الدفاع البريطاني، الإثنين، واحة الكرامة، المعلم الوطني والحضاري في العاصمة أبوظبي الذي تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

وكان في استقبال الوزير الضيف لدى وصوله موقع الواحة الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، حيث اطلع خلال الزيارة على التصميم الفريد والمميز للواحة، وما تحمله من مضامين البطولة والشرف والتضحيات وأسمى آيات الوفاء لذكرى شهداء دولة الإمارات الأبرار.

واستهل وليامسون زيارته باستعراض مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً، ويستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

ثم قام بجولة في مختلف أنحاء الواحة استمع خلالها لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها مختتماً جولته بتسجيل كلمة في سجل الزوار، عبر فيها عن أسمى آيات التقدير والاحترام لشهداء دولة الإمارات.