"شؤون الدفاع" بالوطني الاتحادي تزور "وزارة الخارجية"

الشارقة 24 – وام:

استقبلت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الإثنين، رئيس وأعضاء لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي، بحضور معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية والعديد من قيادات الوزارة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المشترك بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمجلس الوطني الاتحادي لبلورة مواقف موحدة تجاه مجموعة من القضايا المطروحة على أجندة الاجتماع والتي تهم مصالح الدولة.

وقدم سعادة أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي عرضاً تعريفياً حول دور وزارة الخارجية والتعاون الدولي في خدمة مواطني الدولة، مؤكداً أن حماية وتحقيق ورفاهية المواطنين الإماراتيين تعد أولوية في عمل الوزارة التي تسعى إلى تحقيق ذلك من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات القنصلية لمواطنيها سواء في داخل الدولة أو الخارج.

من جانبه، ثمن سعادة محمد بن كردوس العامري رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي وسعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي وسعادة أعضاء اللجنة الدور الهام الذي تقوم به وزارة الخارجية والتعاون الدولي وما تقدمه من خدمات متميزة لمواطني الدولة.