محمد بن راشد يزور معرض دبي للاستثمارات العقارية

الشارقة 24 – وام:

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يرافقه ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، معرض دبي الدولي للاستثمارات العقارية المصاحب لمؤتمر الاستثمار السنوي في دورته الرابعة عشرة.

وقد أطلع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على الفرص والإمكانات المتوفرة لدى الدول المشاركة في الحدث السنوي الذي يعقد من أجل الاستثمار العقاري وصناعة العقار والذي يجمع المطورين والوسطاء والمستثمرين في قطاع العقارات من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الاستثمارية من دول الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والمحيط الهادي.

ورحب سموه بالعارضين والزوار وتمنى للدول والجهات المشاركة في المعرض النجاح في عقد شراكات استثمارية مع المستثمرين في دولة الإمارات ودول المنطقة والعالم.