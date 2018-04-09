محمد بن راشد يزور معرض دبي للإنجازات الحكومية

الشارقة 24 – وام:

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يرافقه ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي في دبي، الإثنين، معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية الذي ينظمه برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في المجلس التنفيذي لإمارة دبي للسنة الرابعة عشرة على التوالي.

وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على جهود مؤسساتنا ودوائرنا الحكومية والأفكار الخلاقة لرؤسائها ومديريها وموظفيها التي تسهم في تطوير الأداء الحكومي واعتماد الإدارة الذكية في كافة المعاملات من أجل الإنجاز السريع لمعاملات الجمهور وتوفير الوقت وتجنيب المتعاملين الساعات الطويلة من الانتظار والذهاب والإياب لتخليص معاملاتهم.