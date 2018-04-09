مدير الهلال الأحمر الإماراتي بعدن يبحث احتياجات السكان

الشارقة 24 – وام:

بحث المهندس سعيد آل علي مدير الهلال الأحمر الإماراتي بعدن مع اللواء أبو بكر حسين سالم محافظ أبين، بحضور المهندس صالح بلعيدي مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بالمحافظة ومنسق الإغاثة احتياجات المحافظة في المجالات الخدمية والإنسانية.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى الدعم الذي قدمته هيئة الهلال الأحمر الإماراتية الذراع الإنسانية لدولة الإمارات لمحافظة أبين خلال الأعوام الماضية خاصة فيما يتعلق بمجالات الكهرباء والمياه والصحة إلى جانب المساعدات الإنسانية الطارئة.

وثمن محافظ أبين الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات عبر الهلال الأحمر الإماراتي لجميع المحافظات المحررة وفي مختلف المجالات بما فيها محافظة أبين بتوجيهات من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني في محنته ومد يد العون له وتطبيع كل سبل الحياة الكريمة لأبنائه.

من جانبه، استعرض المهندس صالح بلعيدي مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بمحافظة أبين أبرز ما قدمه الهلال الأحمر الإماراتي للمؤسسة خلال عام 2016.