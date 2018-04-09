محمد بن راشد يشهد الجلسة الافتتاحية لـ "ملتقى الاستثمار"

الشارقة 24 – وام:

رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، افتتاح ملتقى الاستثمار السنوي، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد، في مركز دبي التجاري العالمي للعام الثامن على التوالي، ويستمر ثلاثة أيام.

وشهد سموه وإلى جانبه ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، الجلسة الافتتاحية للملتقى الذي يشارك فيه ممثلو أكثر من 140 دولة إقليمية وعالمية يمثلون القطاعين العام والخاص في دولهم.