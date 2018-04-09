حاكم رأس الخيمة يشهد "جائزة التميز الحكومي" الأربعاء

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ينظم "برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي" بعد غد الأربعاء حفل تكريم الفائزين بـ "جائزة التميز الحكومي" في دورتها الثانية عشرة 2017، وذلك في مسرح وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، بحضور رؤساء ومديري الجهات الحكومية والخاصة وموظفي حكومة رأس الخيمة.

وتتنافس الجهات المشاركة على فئات متنوعة منها: فئة الدائرة الحكومية المتميِزة والدائرة الحكومية المبتكرة والدائرة الحكومية المتميزة في تطبيق منظومة الجيل الرابع والدائرة الحكومية المتميزة في تحقيق الاستراتيجية والدائرة الحكومية المتميزة في تقديم الخدمات والخدمات الذكية والدائرة الحكومية الملتزمة بالابتكار وأسعد بيئة عمل والدائرة الحكومية المتميزة في إدارة الموارد والممتلكات والدائرة الحكومية المتميزة في الحوكمة والمبادرة الخدمية المتميزة والمشروع الحكومي المشترك المتميز.

وتنافست على الفوز بفئات الجائزة 16 جهة حكومية وقد استمرت فترة التحكيم 65 يوماً موزعة بين التقييم المستندي والزيارات الميدانية للجهات المشاركة إضافة إلى المقابلات الشخصية للمشاركين في فئات التفوق الوظيفي.