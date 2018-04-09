قياس الأثر الرقمي لمبادرات "وطني الإمارات" في مجالات الهوية

الشارقة 24:



بادرت مؤسسة وطني الإمارات بإصدار تقرير عن " قياس الأثر التفاعلي للجمهور حول أنشطة المؤسسة في مجالات الهوية الوطنية والورش التفاعلية والبرامج الشبابية"، من خلال قنوات التواصل الاجتماعي وقياس قوة الحسابات واستمراريتها، بالإضافة لأنظمة متطورة تقوم بتحليل الحسابات وتقديم التقارير عن أداء الحساب والأوقات المناسبة لرصد نشاط المتابعين.



ويهدف التقرير إلى اظهار أهمية "قياس الأثر الرقمي" لمعرفة انطباعات وتفاعل الجمهور، بالإضافة للكشف عن عمليات البحث عن حسابات المؤسسة عبر محركات البحث، وأظهرت الأرقام التي تضمنها التقرير أن المؤسسة نشرت 25 ألف و874 مادة مرئية عن المحاضرات وورش العمل والمشاركات الخارجية للمؤسسة في مجال الهوية الوطنية.



دراسة اهتمامات المتابعين



تتبع وطني الإمارات استراتيجية خاصة في النشر تعتمد على دراسة اهتمامات المتابعين التي تتابع الحسابات الخاصة بالمؤسسة، ومن ثم يتم النشر في الأوقات التي يكون فيها النشاط، وتكمن اهتمامات المتابعين "بالمواد المرئية والنقل الحي" بالإضافة لمواد "الإنيميشن و الانفوجرافيك" ونقل فعاليات المؤسسة من الحدث.



ابتكار أدوات النشر في العالم الافتراضي



شرح التقرير أهمية ابتكار أدوات جديدة للنشر في العالم الافتراضي منها التطبيقات الذكية وابتكار الصور المناسبة للحدث، حيث تسهم هذه الأدوات في رفع مؤشر الانطباعات والمشاهدات وتردد المتابعين، والتي رصدت وفق حسابات المؤسسة في تطبيق سناب شات بلغت 30 ألف مشاهده و98 مليون مشاهدة على موقع اليوتوب، بالإضافة لـ 127 مليون مشاهدة على الفيسبوك و218 مليون مشاهدة على انستغرام و325 مليون انطباع ومشاهدة على تويتر.