بلدية دبي توقع مذكرة تفاهم لتحسين "الصناعات الخرسانية"

الشارقة 24 – وام:



وقعت بلدية دبي، الأحد، مذكرة تفاهم مع معهد الخرسانة الأميركي تهدف إلى زيادة التعاون في مجال تحسين الصناعات الخرسانية، وتوفير الخبرات التقنية لكلا الطرفين، من خلال الأبحاث والمطبوعات والاجتماعات والمؤتمرات، والمواقع الإلكترونية والعضوية الاحترافية، ونشاطات منح الشهادات وغيرها من الأنشطة المتفق عليها.



وتشمل بنود المذكرة التي وقعها داوود الهاجري مدير عام البلدية، والمهندس خالد وليد عوض رئيس معهد الخرسانة الأميركي، حق أي طرف الاستعانة بالطرف الآخر، وخبرته في مجال الأبحاث الخاصة بتطوير قطاع البناء، والتشييد وفق آلية محددة وواضحة يتم الاتفاق عليها، والترويج للمذكرة من خلال الرسائل والمواد الأخرى، وسيقوم الطرفان بموجب المذكرة برعاية جوائز مشتركة لدعم صناعة الخرسانة.