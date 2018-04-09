الإمارات تدعو قطر إلى تجنب عزلة جغرافية

الشارقة 24:



أعلن معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، يوم الأحد، أن قناة سلوى، التي تعتزم المملكة العربية السعودية شقها على طول حدودها مع قطر، تدل على فشل قطر في إدارة أزمتها وحلّها، من خلال التركيز على استعداء الدول الأربع، وشدد على أن هروب نظام الدوحة إلى الأمام أضاف المزيد من التعقيد على الأزمة.



وأكد معاليه، أن خسائر أزمة النظام القطري المعنوية والمادية والسيادية ستبدو متواضعة أمام عزلة جغرافية حقيقية، ودعا معاليه الدوحة إلى تغليب العقل والحكمة، والتراجع والرجوع إلى العقل، وأوضح أن "الكبرياء لا تليق بمن مارس الغدر في العلاقة".



وقال معاليه في تغريدات على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن صمت الدوحة تجاه ما صدر عن مشروع القناة دليل خوف وارتباك، والحل ليس في مزايدة ومكابرة لا تتحملها قطر، بل في حسن التدبير والتحلي بالعقل والحكمة، ومراجعة سياسة كارثية عزلت قطر وجعلتها في موقف لا تحسد عليه".



وطالب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية قطر، إلى ترك ارتباكها، وقراءة مبادئ الحل ومطالب الدول الأربع بتمعن، والعودة إلى جذور الأزمة، وقال معاليه "سنوات التآمر والغدر والطعن في الظهر لا يمكن مسحها بجرّة قلم، والآن غدت الخيارات واضحة في جديّتها".